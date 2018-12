மாவட்ட செய்திகள்

மணமேடு பகுதியில் மணல் குவாரி அமைக்க வேண்டும் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை + "||" + In the manamedu area Sand quarry should be set up Cow truck workers request

