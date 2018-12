மாவட்ட செய்திகள்

தேனி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்துக்கு கருப்பு துணியால் கண்களை கட்டியபடி வந்த நபரால் பரபரப்பு - 33 ஆண்டுகளாக வேலை கிடைக்காத விரக்தி + "||" + Theni Job Offices The guy who was eyed by the black cloth

தேனி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்துக்கு கருப்பு துணியால் கண்களை கட்டியபடி வந்த நபரால் பரபரப்பு - 33 ஆண்டுகளாக வேலை கிடைக்காத விரக்தி