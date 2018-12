மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்து போட்டு விட்டு திருமணத்துக்கு சென்ற 8 ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு + "||" + The school attendance will be signed by the registry 8 teachers who went to marriage Primary Education Officer

பள்ளி வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்து போட்டு விட்டு திருமணத்துக்கு சென்ற 8 ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு