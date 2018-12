மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ், ஆங்கிலத்தில் எழுத தெரியும் வகையில் மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் உருவாக்க வேண்டும் அரசு தேர்வுத்துறை இணை இயக்குனர் பேச்சு + "||" + Tamil, English To read and write Students and teachers Need to create

தமிழ், ஆங்கிலத்தில் எழுத தெரியும் வகையில் மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் உருவாக்க வேண்டும் அரசு தேர்வுத்துறை இணை இயக்குனர் பேச்சு