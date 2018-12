மாவட்ட செய்திகள்

ஆருத்ரா தரிசன விழாவையொட்டி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேரோட்டம் கொட்டும் மழையில் பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் + "||" + On the occasion of the Arutra Darshan Chitambaram Natarajar Temple In the raining rains, devotees were caught by the devotees

ஆருத்ரா தரிசன விழாவையொட்டி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேரோட்டம் கொட்டும் மழையில் பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்