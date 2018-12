மாவட்ட செய்திகள்

சாராய விற்பனையை தடுக்காத போலீசார் மீது நடவடிக்கை சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை + "||" + Action against police that does not stop alcohol sales Superintendent jayakumar warns

சாராய விற்பனையை தடுக்காத போலீசார் மீது நடவடிக்கை சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை