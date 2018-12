மாவட்ட செய்திகள்

உயர் அழுத்த மின்கோபுரங்கள் அமைக்க எதிர்ப்பு: எருமை மாடுகளிடம் மனு கொடுத்து விவசாயிகள் நூதன போராட்டம் + "||" + Resistance to setting up high-pressure mincopes: The farmers' struggle for petitioning to buffalo farmers

உயர் அழுத்த மின்கோபுரங்கள் அமைக்க எதிர்ப்பு: எருமை மாடுகளிடம் மனு கொடுத்து விவசாயிகள் நூதன போராட்டம்