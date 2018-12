மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல்களில் 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + 5% reservation in the elections should be provided Emphasis on emphasis

தேர்தல்களில் 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வலியுறுத்தல்