மாவட்ட செய்திகள்

தன்னிச்சையாக செயல்படும் கிரண்பெடி பதவி விலகக்கோரி 4-ந்தேதி நாடாளுமன்றம் முன் போராட்டம் - முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Fight for Parliament on 4th for the resignation of Granthudi

தன்னிச்சையாக செயல்படும் கிரண்பெடி பதவி விலகக்கோரி 4-ந்தேதி நாடாளுமன்றம் முன் போராட்டம் - முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி பேட்டி