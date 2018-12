மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் சாய்ந்த சவுக்கு மரங்களை வாங்க தமிழக அரசு சிறப்பு ஏற்பாடு + "||" + Gaja is steeped in storm Buy wooden trees Special provision of the Government of Tamil Nadu

கஜா புயலால் சாய்ந்த சவுக்கு மரங்களை வாங்க தமிழக அரசு சிறப்பு ஏற்பாடு