மாவட்ட செய்திகள்

ராசிபுரம் அருகே சொகுசு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து மத்திய மந்திரி பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உறவினர்கள் உள்பட 11 பேர் காயம் + "||" + Near Rasipuram Luxury bus collapses accident 11 people, including the relatives of the Union Minister Ponnadhi Krishnan, were injured

ராசிபுரம் அருகே சொகுசு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து மத்திய மந்திரி பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உறவினர்கள் உள்பட 11 பேர் காயம்