மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள்-தொழிலாளர்கள் கட்சி சார்பில் தமிழகத்துக்கு வரும் மோடிக்கு கருப்பு கொடி காட்டப்படும் மாநில தலைவர் பேட்டி + "||" + Farmers-Workers Party The black flag will be shown to Modi coming to Tamil Nadu Interview with the head of state

விவசாயிகள்-தொழிலாளர்கள் கட்சி சார்பில் தமிழகத்துக்கு வரும் மோடிக்கு கருப்பு கொடி காட்டப்படும் மாநில தலைவர் பேட்டி