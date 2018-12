மாவட்ட செய்திகள்

நிவாரண பொருட்கள் வழங்கக்கோரி சாலையில் மரக்கிளைகளை போட்டு கிராமமக்கள் மறியல் - 1 மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + To grant relief supplies the village sticks on the road - 1 hour traffic impact

நிவாரண பொருட்கள் வழங்கக்கோரி சாலையில் மரக்கிளைகளை போட்டு கிராமமக்கள் மறியல் - 1 மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு