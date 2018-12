மாவட்ட செய்திகள்

3-வது சுரங்கம் அமைக்க முயற்சி என்.எல்.சி.யை கண்டித்து கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + The villagers protested against the NLC and tried to set up a 3rd mine

3-வது சுரங்கம் அமைக்க முயற்சி என்.எல்.சி.யை கண்டித்து கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்