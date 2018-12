மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் விளை பொருட்களுக்கு ஆதார விலையை நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும் - சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + Determine the base price and release the government

விவசாயிகளின் விளை பொருட்களுக்கு ஆதார விலையை நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும் - சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்