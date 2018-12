மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கிராமமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு குழந்தைகளுடன் வந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Tuticorin Petition to the village collector against the Sterlite plant Have fun with kids

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கிராமமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு குழந்தைகளுடன் வந்ததால் பரபரப்பு