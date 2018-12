மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: பாபநாசம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க 2-வது நாளாக தடை + "||" + Widespread rain in Nellai district: Water inflow to Papanasam dam Manimutharu bury the 2nd day for bathing in the abyss

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: பாபநாசம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க 2-வது நாளாக தடை