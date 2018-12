மாவட்ட செய்திகள்

புதுப்பேட்டை அருகே மீண்டும் திறக்கப்பட்ட மணல் குவாரியை மூடக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - 108 பேர் கைது + "||" + Near the pudupettai The people blocking the sand quarry once again opened the road

புதுப்பேட்டை அருகே மீண்டும் திறக்கப்பட்ட மணல் குவாரியை மூடக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - 108 பேர் கைது