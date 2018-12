மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு மனைவி, 2 குழந்தைகளுடன் தீக்குளிக்க முயன்ற தொழிலாளி நிலத்தை விற்க விடாமல் உறவினர்கள் தடுப்பதாக புகார் + "||" + Salem Collector's office before His wife, a worker who tried to fire with 2 children Complain about relatives being prevented from selling the land

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு மனைவி, 2 குழந்தைகளுடன் தீக்குளிக்க முயன்ற தொழிலாளி நிலத்தை விற்க விடாமல் உறவினர்கள் தடுப்பதாக புகார்