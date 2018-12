மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்துப்பாளையம் அணையில் இருந்து கருப்பு நிறத்தில் நுரையுடன் சென்ற சாயக்கழிவுநீர் - விவசாயிகள் அதிர்ச்சி + "||" + From Oortpalayam Dam The dyes wastewater with black foam

ஒரத்துப்பாளையம் அணையில் இருந்து கருப்பு நிறத்தில் நுரையுடன் சென்ற சாயக்கழிவுநீர் - விவசாயிகள் அதிர்ச்சி