மாவட்ட செய்திகள்

‘திருநங்கை குழந்தை பெற்றாலும் டெம்பு நீர்ப்பாசன திட்டம் நிறைவு பெறாது’ : நிதின் கட்காரி பேச்சு + "||" + 'Transgender Child wins The Dempu Irrigation Prject will not be completed Nitin Gadkari talks

‘திருநங்கை குழந்தை பெற்றாலும் டெம்பு நீர்ப்பாசன திட்டம் நிறைவு பெறாது’ : நிதின் கட்காரி பேச்சு