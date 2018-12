மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தலை தடுக்கச் சென்ற துணை தாசில்தார் ஜீப் மீது கல்வீசிய டிரைவர் கைது 3 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Deputy Thilasdar Throw the stone on the jeep Driver arrested

மணல் கடத்தலை தடுக்கச் சென்ற துணை தாசில்தார் ஜீப் மீது கல்வீசிய டிரைவர் கைது 3 பேருக்கு வலைவீச்சு