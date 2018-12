மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு செலுத்திய எச்.ஐ.வி. ரத்தத்தை தானமாக வழங்கிய வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி - ராமநாதபுரம் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + HIV The donor who donated blood was a suicide attempt

சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு செலுத்திய எச்.ஐ.வி. ரத்தத்தை தானமாக வழங்கிய வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி - ராமநாதபுரம் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி