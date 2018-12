மாவட்ட செய்திகள்

கடம்பூர் அருகே விவசாயியை யானை மிதித்து கொன்றது காவலுக்கு சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Kadambur The farmer was trampled to death It was awful when going to custody

கடம்பூர் அருகே விவசாயியை யானை மிதித்து கொன்றது காவலுக்கு சென்றபோது பரிதாபம்