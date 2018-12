மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில், திருட்டில் ஈடுபட்ட 3 பேர் கைது: ரூ.1 கோடி தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் மீட்பு - திருட்டு பொருட்களை வாங்கிய மூதாட்டி உள்பட 2 பேரும் சிக்கினர் + "||" + In Bangalore, 3 persons arrested for stealing were arrested: Rs 1 crore gold and silver products recovery - Two men, including the woman who purchased the theft, were trapped

பெங்களூருவில், திருட்டில் ஈடுபட்ட 3 பேர் கைது: ரூ.1 கோடி தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் மீட்பு - திருட்டு பொருட்களை வாங்கிய மூதாட்டி உள்பட 2 பேரும் சிக்கினர்