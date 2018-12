மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூர் அருகே புதிய பாலத்தில் கோதண்டராமர் சிலையை கொண்டு செல்ல அனுமதி மறுப்பு - மாற்றுப்பாதை அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + The Kodandarama idol on the new bridge was denied permission

மேல்மலையனூர் அருகே புதிய பாலத்தில் கோதண்டராமர் சிலையை கொண்டு செல்ல அனுமதி மறுப்பு - மாற்றுப்பாதை அமைக்கும் பணி தீவிரம்