மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டினை தவிர்ப்பது குறித்து சேலத்தில் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் - மாநகராட்சி ஆணையாளர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Two wheeler awareness rally in Salem on avoiding plastic use - Commissioner of the Municipality started

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டினை தவிர்ப்பது குறித்து சேலத்தில் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் - மாநகராட்சி ஆணையாளர் தொடங்கி வைத்தார்