மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி அருகே சிறுத்தைப்புலி தாக்கியதில் 5 பேர் படுகாயம் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை + "||" + Near Vaniyambadi 5 people injured in leopard attack Forestry action to catch cage

வாணியம்பாடி அருகே சிறுத்தைப்புலி தாக்கியதில் 5 பேர் படுகாயம் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை