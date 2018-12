மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் ஜவ்வரிசி விற்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + The ration shops should be arranged to sell Javarsi Farmers demand at a meeting on a day-to-day meeting

ரேஷன் கடைகளில் ஜவ்வரிசி விற்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை