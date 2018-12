மாவட்ட செய்திகள்

பதவி உயர்வு வழங்கக்கோரி செயல் அலுவலர்கள் 2-வது நாளாக விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் + "||" + Ask for promotion Executive officers took leave on the 2nd day of the struggle

பதவி உயர்வு வழங்கக்கோரி செயல் அலுவலர்கள் 2-வது நாளாக விடுப்பு எடுத்து போராட்டம்