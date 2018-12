மாவட்ட செய்திகள்

கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி இருந்தால் மட்டுமே இரவு 10 மணிக்கு மேல் கடைகள் திறக்க அனுமதி - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + Monitoring cameras are only limited Allow to open the shops at 10pm

கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி இருந்தால் மட்டுமே இரவு 10 மணிக்கு மேல் கடைகள் திறக்க அனுமதி - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல்