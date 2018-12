மாவட்ட செய்திகள்

திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்யக்கோரி பவானிசாகரில் கடையடைப்பு போராட்டம் + "||" + To arrest those involved in theft cases Strike fight in Bhavani Sagar

திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்யக்கோரி பவானிசாகரில் கடையடைப்பு போராட்டம்