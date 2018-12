மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம் + "||" + Thrill near Vriddhachalam Struggle the task of forming bore well stopped

விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம்