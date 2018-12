மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை–பெங்களூரு டபுள் டெக்கர் ரெயிலில் பெட்டிகளை இணைக்கும் குழாயில் ‘திடீர்’ கோளாறு கால தாமதத்தால் பயணிகள் அவதி + "||" + Chennai-Bangalore Double Decker A 'sudden' disorder in a tube that connects boxes to the train Travelers suffer from delay in time

சென்னை–பெங்களூரு டபுள் டெக்கர் ரெயிலில் பெட்டிகளை இணைக்கும் குழாயில் ‘திடீர்’ கோளாறு கால தாமதத்தால் பயணிகள் அவதி