மாவட்ட செய்திகள்

சூறாவளி காற்றால் சேதமடைந்த மரங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + The hurricane is damaged by wind To compensate for trees Farmers demand

சூறாவளி காற்றால் சேதமடைந்த மரங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை