மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் வேலைநிறுத்தம் 19-வது நாளாக நீடிப்பு ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற்றது + "||" + In Namakkal Rural Administrative Officers strike is 19th day stretch The demonstration was also held

நாமக்கல்லில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் வேலைநிறுத்தம் 19-வது நாளாக நீடிப்பு ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற்றது