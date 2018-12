மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.624 கோடி வங்கி கடன் கலெக்டர் ரோகிணி தகவல் + "||" + In the district Rs 624 crore bank loan to women groups Collector Rohini informs

மாவட்டத்தில் மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.624 கோடி வங்கி கடன் கலெக்டர் ரோகிணி தகவல்