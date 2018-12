மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் பராமரிப்பு பணிகள்: இன்றும், நாளையும் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம் + "||" + Maintenance works in Attur Cooperative Water Project: Drinking water today is still a day

ஆத்தூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் பராமரிப்பு பணிகள்: இன்றும், நாளையும் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்