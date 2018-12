மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய மீன் ஆராய்ச்சி நிலையம் சார்பில் 5 லட்சம் இறால் குஞ்சுகள் பாம்பன் கடலில் விடப்பட்டன - மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + On behalf of Central Fish Research Center 5 lakh shrimps were dropped into the Pamban Sea

