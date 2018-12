மாவட்ட செய்திகள்

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக அய்யர்மலை, தோகைமலை உள்பட 9 துணை மின் நிலையங்களில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம் + "||" + Due to monthly maintenance works Electricity halt in 9 sub-stations today, including Ayyarmalai and Thodigama

