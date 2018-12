மாவட்ட செய்திகள்

பயிர் இழப்பீட்டு தொகை வழங்க தாமதம் ஏற்பட்டால் காப்பீட்டு நிறுவனம் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை - கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Legal action on the insurance company in case of delay in issuing crop compensation

பயிர் இழப்பீட்டு தொகை வழங்க தாமதம் ஏற்பட்டால் காப்பீட்டு நிறுவனம் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை - கலெக்டர் எச்சரிக்கை