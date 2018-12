மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தப்பு அடித்து விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + In the Collector's office urging all the debts to be dismissed Farmers Struggle

அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தப்பு அடித்து விவசாயிகள் போராட்டம்