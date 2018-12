மாவட்ட செய்திகள்

அகமத்நகர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலில் பா.ஜனதா வெற்றி : சிவசேனா அதிர்ச்சி தோல்வி + "||" + BJP's victory in the Mayor election in Ahmednagar

அகமத்நகர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலில் பா.ஜனதா வெற்றி : சிவசேனா அதிர்ச்சி தோல்வி