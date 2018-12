மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் குவாரியை மூடாவிட்டால் போராட்டம் தொடரும் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Tirumannur cattle Sand in the river If the quarry is not closed, the fight

திருமானூர் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் குவாரியை மூடாவிட்டால் போராட்டம் தொடரும் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை