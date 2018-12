மாவட்ட செய்திகள்

கிணறு தூர்வாரும் பணியின் போது மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி சாவு 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Well at the well Electricity hit the worker's death 2 people were injured

கிணறு தூர்வாரும் பணியின் போது மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி சாவு 2 பேர் படுகாயம்