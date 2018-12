மாவட்ட செய்திகள்

ராசிபுரம் நகராட்சியில் ரூ.3 கோடி மதிப்பீட்டில் தார்சாலை அமைக்க பூமி பூஜை அமைச்சர்கள் தங்கமணி, டாக்டர் சரோஜா அடிக்கல் நாட்டினர் + "||" + Rasipuram municipality Bhoomi puja to set up a mosque at a cost of Rs 3 crore Ministers are the founder of Thngamani and Dr. Saroja

ராசிபுரம் நகராட்சியில் ரூ.3 கோடி மதிப்பீட்டில் தார்சாலை அமைக்க பூமி பூஜை அமைச்சர்கள் தங்கமணி, டாக்டர் சரோஜா அடிக்கல் நாட்டினர்