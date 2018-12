மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.3 கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்பட்ட இருதய ஆய்வுக்கூடத்தில் 50 நோயாளிகளுக்கு வெற்றிகரமாக சிகிச்சை - 'டீன்' அனிதா தகவல்

50 patients successfully treated with a heart hospital at a government hospital at a cost of Rs 3 crore - Dean Anita Information

