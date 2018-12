மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே கரும்பு ஏற்றிய டிராக்டர்களை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்தி விவசாயிகள் மறியல் - 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Tanjore Farmers stall the sugarcane loaded tractors across the road - Traffic damage for 1 hour

தஞ்சை அருகே கரும்பு ஏற்றிய டிராக்டர்களை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்தி விவசாயிகள் மறியல் - 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு