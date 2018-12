மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் குறு, சிறு தொழில்களில் முதலீடு செய்ய ரூ.500 கோடி இலக்கு + "||" + The target of Rs 500 crore to invest in small and medium enterprises in the district

மாவட்டத்தில் குறு, சிறு தொழில்களில் முதலீடு செய்ய ரூ.500 கோடி இலக்கு