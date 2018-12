மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டினால் உரிமம் ரத்து போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Celebration of the New Year Drunken Cancel license if driving

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டினால் உரிமம் ரத்து போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை